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        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hükümlü tutuklandı

        HAKKARİ'de, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 15 yıldır aranan firari hükümlü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 23:44 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:46
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        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hükümlü tutuklandı
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        HAKKARİ'de, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 15 yıldır aranan firari hükümlü A.M. (71), jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı adreste yakalandı. Adliye'ye çıkarılan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan A.M. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., adliyeye sevk edildi. Zanlı A.M., adli işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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