Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (3)

HAKKARİ’DEKİEYLEMDE SİLAHLA ATEŞ AÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, iftar saati sonrası Hakkari merkezde de protesto edildi. Bulvar Caddesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe geçen grubun attığı havai fişekler, cadde üzerinde bulunan iş merkezindeki iş yerlerinin camlarına isabet etti. Bazı işyerleri ile park halindeki araçların camları hasar görürken, binada ismi öğrenilmeyen iki kişiden biri havaya silahla ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, silahla ateş eden şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Ekipleri, protesto eylemi yapan göstericileri gaz sıkıp, basınçlı su kullanarak dağıttı.