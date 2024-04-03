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        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (3)

        HAKKARİ'DEKİEYLEMDE SİLAHLA ATEŞ AÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDIVan Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, iftar saati sonrası Hakkari merkezde de protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:40
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        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (3)
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        HAKKARİ’DEKİEYLEMDE SİLAHLA ATEŞ AÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, iftar saati sonrası Hakkari merkezde de protesto edildi. Bulvar Caddesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe geçen grubun attığı havai fişekler, cadde üzerinde bulunan iş merkezindeki iş yerlerinin camlarına isabet etti. Bazı işyerleri ile park halindeki araçların camları hasar görürken, binada ismi öğrenilmeyen iki kişiden biri havaya silahla ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, silahla ateş eden şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Ekipleri, protesto eylemi yapan göstericileri gaz sıkıp, basınçlı su kullanarak dağıttı.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Vali Çelik, olayla ilgili silahla havaya ateş açan bir kişinin gözaltına alındığı ve gerekli incelemenin yapılacağını belirterek, "Olaylar sırasında gruptaki bir kişi de gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu kaşından yaralandı. Olayla ilgili gözaltılar da var." dedi.

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