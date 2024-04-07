11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yol, meydana gelen heyelanda kapandı. Yolun açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü ile birlikte 11 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı yolda dün gece saatlerinde heyelan oldu. Karla karışık yağmur sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola aktı. Yol kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği’nden ekipler sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başattı.