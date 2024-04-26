Köprüden dereye düşüp kayboldu, cansız bedeni bulundu (2)

Hakkari'de köprüden dereye düşüp kaybolan İbrahim Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin'nin cenazesi, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Biçer Mahallesi'ndeki Erisa Köprüsü yakınlarında arama yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunup sudan çıkartıldı. Keskin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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