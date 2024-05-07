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        Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

        HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:45
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        Yüksekova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı
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        HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 Euro, 16 bin 990 Dolar, 22 bin 400 lira , 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin lira tıbbi İlaç ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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