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        Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan; kamyonet kayalar arasında kaldı

        HAKKARİ- Çukurca kara yolunda meydana gelen heyelanda kamyonet, düşen dev kayaların arasında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:35
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        Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan; kamyonet kayalar arasında kaldı
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        HAKKARİ- Çukurca kara yolunda meydana gelen heyelanda kamyonet, düşen dev kayaların arasında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

        Kent merkezi 20 kilometre uzaklıkta, özel bir firmaya ait taş ocağı mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlı havada yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü. Bu sırada Hakkari'den Çukurca istikametine giden Zelal Açar (28) yönetimindeki kamyonet, dev kayaların arasında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sık sık anonslar yapan jandarma ekipleri yolun sabaha kadar kapatıldığını duyurdu. Yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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