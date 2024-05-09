Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan; kamyonet kayalar arasında kaldı (2)

HAKKARİ-ÇUKURCAKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen ve bir kamyonetin de dev kayaların arasında kalmasına neden olan heyelan, ekipler tarafından temizlendi. Gece boyunca sürdürülen yol temizleme çalışmaları, kara yollarına ait 3, İl Özel İdaresi'ne ait 2 ve taş ocağı yakınındaki özel firmaya ait 6 iş makinesi tarafından yürütüldü. Heyelan temizlenip, dev kayaların arasında kalan kamyonet çekildikten sonra kısmi çökmelerin de yaşandığı yolda onarım çalışması yapılıp kontrollü olarak ulaşıma açıldı.