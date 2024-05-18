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        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrillen TIR'daki onlarca koyun öldü

        HAKKARİ- Çukurca kara yolunda 300 koyun taşıyan TIR devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:00
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        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrillen TIR'daki onlarca koyun öldü
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        HAKKARİ- Çukurca kara yolunda 300 koyun taşıyan TIR devrildi. Kazada şoför yaralanırken etrafa savrulan onlarca koyun öldü.

        Kaza, öğlen saatlerinde meydana geldi. Şırnak’tan gelen koyun yüklü TIR, Hakkari merkez 25 kilometre uzaklıktaki Çukurca ilçesinin Üzümcü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen TIR şoförü yaralanırken, TIR dorsesinde bulunan 300 koyun etrafa savruldu, onlarcası öldü. Kazayı gören köylüler, AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kurtulan koyunlar, alanda korumaya alınırken, yaralı şoförün durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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