Pancar otu toplamak için çıktığı yaylada beyin kanaması geçiren kadını ekipler hastaneye ulaştırdı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya pancar otu toplamak için çıkan Nihayet Özcanan (65) dengesini kaybedip düştü.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya pancar otu toplamak için çıkan Nihayet Özcanan (65) dengesini kaybedip düştü. Beyin kanaması geçiren Özcanan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılarak ameliyata alındı.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünün Yeşildere Mezrası'ndaki yaylaya, otlu peynirde ve yemeklerde kullanılan çeşitli pancar otlarını toplamak için bir grup kadınla çıkan Nihayet Özcanan, pancar toplarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Belli bir bölgeye kadar araçla giden ekipler, yaylaya ulaşmak için 4 kilometre yürüdü. Bölgeye ulaşan ekipler, Özcanan'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit etti. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özcanan, ameliyata alındı. Özcanan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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