Irak sınırındaki Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu

YaşarKAPLAN/DERECİK,(Hakkari)- HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, "Umarım bundan sonra yeni bir süreç başlar, çok umutluyuz. Yıllardır esprilere konu olan 'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi umarım gerçek olur" dedi.

Kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.