Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı

        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı. Akış'ın gözaltı kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis sabah saatlerinde Altay Caddesi’ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Hakkari Belediyesi’nde arama başlattı. Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı.

        GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

        Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00’den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil, saat 23.59’a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

        Benzer Haberler

        Emekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluş...
        Emekli öğretmen 34 yıl sonra ilk görev yeri Çukurca'da öğrencileriyle buluş...
        Irak sınırındaki Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu
        Irak sınırındaki Derecik'te 2 petrol arama sahası kuruldu
        Hakkarili fotoğraf eğitmeni sebze ve meyve yetiştirdiği bahçesini öğrencile...
        Hakkarili fotoğraf eğitmeni sebze ve meyve yetiştirdiği bahçesini öğrencile...
        Hakkari'de "BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmel...
        Hakkari'de "BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmel...
        Hakkari soğanlarını İran'a kaçırmak isteyen 3 kişiye 1 milyon 161 bin TL ce...
        Hakkari soğanlarını İran'a kaçırmak isteyen 3 kişiye 1 milyon 161 bin TL ce...
        Şemdinli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Şemdinli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi