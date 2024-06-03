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        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı (3)

        VALİÇELİK, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDIİçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:50
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        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı (3)
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        VALİÇELİK, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

        İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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