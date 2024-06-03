Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı (3)

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

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