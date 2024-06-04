DEM Parti milletvekilleri, kayyım atamasına tepki gösterip oturma eylemi yaptı

HAKKARİ'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyım atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran akşamı Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kente gelen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı M. Rüştü Tiryaki, Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan, M. Zeki İrmez, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak, Doğan Hatun, Mardin Belediye Eş Başkanı Devrim Demir'in de bulunduğu partili grubun, belediye binası önüne yapmak istediği yürüyüş ve basın açıklamasına polis izin vermedi.