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        Hakkari'de DEM Parti'li milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor

        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması ve yerine kayyım ataması sonrası kentte DEM Parti'li milletvekillerinin başlattığı oturma eylemi 2'nci günde devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:55
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        Hakkari'de DEM Parti'li milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor
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        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması ve yerine kayyım ataması sonrası kentte DEM Parti'li milletvekillerinin başlattığı oturma eylemi 2'nci günde devam etti. Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasının bulunduğu cadde ise barikatlarla kapatıldı.

        '31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün sabah saatlerinde, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı. Dün gece kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan ve sabaha kadar süren oturma eylemi, bugün de devam etti. Kayyım atamasına karşı bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekillerinin katılacağı yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş sonrası ise milletvekillerinin oturma eyleminin devam edeceği belirtildi.

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