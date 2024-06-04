Hakkari'de DEM Parti'li milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor; yürüyüşe müdahale (3)

POLİSEJANDARMA TAKVİYESİ

Hakkari'de belediye binası önüne yürümek isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin içerisinde bulunduğu gruba, polis izin vermeyip, müdahalede bulundu. Göz yaşartıcı bomba ve TOMA aracından sıkılan tazyikli su ile yapılan müdahalede, gruptaki 2 kişi baygınlık geçirdi. Hatimoğulları, polisin müdahalesine tepki gösterip, barikatı açmalarını istedi. Müdahalede 1 kişi gözaltına alınırken, kent merkezindeki olaylar ara sokaklarda sürüyor. Gerginlik devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de kent merkezine geldi. Jandarma ekipleri, ara sokaklarda polise destek amaçlı hazır bekletiliyor.

'BUNLAR, AKP'NİN BU ÜLKEYİ YÖNETME BİÇİMİDİR'

Tülay Hatimoğulları, Bulvar Caddesi'nde yapılan müdahale sonrası açıklama yaptı. Hatimoğulları, siyasi darbenin yaşandığı kentin merkezinde olduklarını söyleyerek, "Dün sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Van'da gözaltına alındı ve aslında gayriresmi bir şekilde kayyım atandı. Önce kayyım atanıyor, kolluk kuvveti belediyeyi sarıyor. İçişleri Bakanı, kayyım kağıdını daha sonra gönderiyor. İşte bu, devleti çetenin yönettiğinin göstergesidir. Mehmet Sıddık Akış eş başkanımız, 2014'te hakkında açılmış bir dava üzerinden şimdi yargılanmak üzere gözaltına alınıyor. Oysaki 2014'te açılmış olan dava dosyası bekliyor ta ki belediye eş başkanı seçilene dek o dosya bekletilmiş ve bakın hukuken olması gereken şayet bir soruşturma gerekiyorsa, bir belediye eş başkanı için yapılması gereken şudur. Soruşturma önce açılır ve süreci takip edilir. Nihai karar, hukuken bütün süreçler tamamlanana ve nihai karar açıklanana dek belediye başkanı görevinden el çektirilemez. Sonuç itibarıyla bir hüküm giyerse, onun yerine o kentin belediye meclisinden yeni bir belediye başkanı seçilir. Oysa bunlar, bütün bu aşamaları yerine getirmeden daha kayyımın atandığı kağıt bile gelmeden, belediyeyi polis, kolluk kuvveti kontrol altına alıyor. Bunlar, AKP'nin bu ülkeyi yönetme biçimidir. Bunun adı, faşizmdir, darbedir. Bunun adı, siyasi darbedir. Bu siyasi darbeyi burada, huzurunuzda bir kez daha protesto ediyor ve kabul etmeyeceğimizi bu alanda, bu meydanda haykırıyoruz" dedi.