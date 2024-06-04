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        Hakkari'de DEM Partili milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor; yürüyüşe müdahale (4)

        CHPSÖZCÜSÜ YÜCEL: KAYYUM UYGULAMASI ANTİDEMOKRATİKTİR, ANAYASAYA AYKIRIDIRCHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili Kayahan Pala ve Antalya Milletvekili Cavit Arı'dan oluşan heyet Hakkari'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:40
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        Hakkari'de DEM Partili milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor; yürüyüşe müdahale (4)
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        CHPSÖZCÜSÜ YÜCEL: KAYYUM UYGULAMASI ANTİDEMOKRATİKTİR, ANAYASAYA AYKIRIDIR

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili Kayahan Pala ve Antalya Milletvekili Cavit Arı'dan oluşan heyet Hakkari'ye geldi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Ali Çelik ile görüşen CHP'li heyet, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından CHP il binasına geçen heyet, değerlendirmelerde bulundu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum ataması ile ilgili MYK toplantısında konuyu değerlendirdiklerini ve yapılan değerlendirme sonucunda bir heyetle kente geldiklerini söyledi. Yücel, "Önce kayyum olarak atanan Sayın Vali ile görüştük. Olayın hukuki boyutu ile ilgili, hukuki süreci ile ilgili başsavcı ile de görüştük. Diğer yandan buraya gelmişken Hakkarili hemşerilerimizle bir araya gelerek yaşanan anti demokratik olayla ilgili tepkilerini ve tavırlarını bizlerle paylaştılar. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Suçlamadan ve yürütülen dava dosyasından tamamen bağımsız olarak ifade etmek gerekirse kayyum uygulaması antidemokratiktir, anayasaya aykırıdır. Hakkarili hemşerilerimiz, daha iki ay önce iradelerini ortaya koymuşlardır ve bir belediye başkanı seçmişlerdir. Buna bir idare tasarrufla, idari yaptırımla Hakkari halkının iradesinin gasbedilmesi ve yok sayılması yasaya ve anayasaya aykırıdır. Bir kere görevden alınan, gözaltında bulunan belediye başkanı, eğer seçilme yeterliliğine sahip değilse, hakkında bu kadar ağır ithamlar varsa neden aday olması ve seçilmesine izin verilmiştir? İkincisi eğer hakkında seçilme yeterliliğini engelleyecek bir delil veya mahkumiyet kararı yoksa, o zaman sandığa gittikten sonra, seçildikten sonra neden görevden alınmadı? Belediye kanununun 45'inci maddesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında açıklanan 674 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bir değişiklik yapıldı. Terör suçlamasıyla, terörle iktisatlı olarak iddia edilen soruşma açılması durumunda, hakkında bir dava açılmış olmasa da sadece soruşturma ile kayyum ataması yasalaştı. Bu bir kere anayasamızın 38'inci maddesine göre bir kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok ise masumdur. Dolayısıyla hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan bir kişiye bu şekilde bir cezalandırma ve yaptırım uygulaması anayasaya aykırıdır" dedi.

        'KAYYUM UYGULAMALARI AKP'NİN BELEDİYELERE ÇÖKME PROJESİDİR'

        Hakkarililerin bu şekilde cezalandırılmasının doğru olmadığını söyleyen Yücel, "31 Mart yerel seçimlerinin sandık sonuçları AKP ve Cumhur İttifakı'na çok önemli mesajlar verdi. Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte direndiklerini görüyoruz. Hakkari'de yaşadığımız kayyum uygulaması, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan ilk kayyum uygulamadır. O yüzden çok çok önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman kayyumun karşısında olmuştur, her zaman demokrasinin yanında olmuştur. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan, bu uğurda mağdur olan kim olursa olsun, siyasi parti gözetmeksizin, siyasi görüş gözetmeksizin CHP onun yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Birileri yumuşamadan bahsediyor. Biz ona yumuşama demiyoruz, normalleşme diyoruz. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor, Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan kurtulması gerekiyor, Türkiye'nin demokrasinin bütün kurumlarıyla, gelenekleriyle yeniden hayata geçmesine, işlev hale geçmesine ihtiyacı var. Ama bu şekilde kayyum uygulamalarıyla ne normalleşme gerçekleşti ne de demokrasi yeniden hayata geçer. Şunu çok iyi biliyoruz. Kayyum uygulamaları, AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Geçmişte 2019'dan 2024'e kadar 48 seçim çevresinde kayyum uygulaması yapıldı ve 31 Mart yerel seçimlerinde bu antidemokratik uygulamaya halkımız her yerde en ağır şekilde gerekli cevabı verdi. Bundan kimse nemalanmaya, faydalanmaya heveslenmesin. Bunun sonuçları sandık geldiğinde de çok ağır olur" diye konuştu.

        'KAYYUM ATAMASINA KARŞI BURAYA GELDİK'

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise kayyum atamalarının doğru bir tercih olmadığını belirterek, "Hakkarili hemşerilerimizle dayanışma için buradayız. Kayyum atamasına karşı buraya geldik. Hakkari belediyesine atanan kayyum, hukuki bir şey değildir, anayasaya aykırıdır. Darbe döneminde yapılmış bir kanun hükmünde kararname ve yasa ile Hakkari halkının iradesi yok sayılarak belediyeye bir çökme operasyonudur" dedi.

        CHP'li heyet, daha sonra DEM Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaret etti. Heyet, kayyum atamasına ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'tan bilgi aldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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