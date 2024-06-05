İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış, hakim karşısında (2)
AKIŞ'INYARGILANDIĞI DAVANIN DURUŞMASI BAŞLADI İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.
AKIŞ'INYARGILANDIĞI DAVANIN DURUŞMASI BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.
'ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM'
Duruşmaya katılıp, savunma yapan Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.
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