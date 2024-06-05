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İçişleriBakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1.
İçişleriBakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duuruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi..
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