Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        flaş

        İçişleriBakanlığı' nın görevden aldığı Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak, Van Cezaevi' ne gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleriBakanlığı' nın görevden aldığı Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak, Van Cezaevi' ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay ha...
        Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay ha...
        flaş
        flaş
        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış, hakim karşısında (2)
        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış, hakim karşısında (2)
        Meslek lisesinin "özel öğrencileri" atölyelerde becerilerini geliştiriyor
        Meslek lisesinin "özel öğrencileri" atölyelerde becerilerini geliştiriyor
        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış, hakim karşısında
        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış, hakim karşısında
        Hakkari'de DEM Partili milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor; yürüyü...
        Hakkari'de DEM Partili milletvekilleri oturma eylemine devam ediyor; yürüyü...