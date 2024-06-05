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İçişleriBakanlığı' nın görevden aldığı Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak, Van Cezaevi' ne gönderildi.
İçişleriBakanlığı' nın görevden aldığı Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak, Van Cezaevi' ne gönderildi.
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