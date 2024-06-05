İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış'a 19,5 yıl hapis cezası (3)

AKIŞ'A19 YIL 6 AY HAPİS CEZA

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', suçundan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmasını hükmetti. Karar sonrası Akış, adliye binası önünde zırhlı araca bindirilerek Van Cezaevi'ne gönderildi.

Akış ile birlikte tutuksuz yargılanan 12 kişi ise duruşmaya katılmadı. Avukatlarının katıldığı duruşmada 3 kişi hakkında beraat kararı verilirken, 9 kişi hakkında ise 'Örgüt üyeliği suçundan' 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında çeşitli cezalar verildi.