İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış'a 19,5 yıl hapis cezası (3)
AKIŞ'A19 YIL 6 AY HAPİS CEZAHakkari 1.
AKIŞ'A19 YIL 6 AY HAPİS CEZA
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', suçundan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmasını hükmetti. Karar sonrası Akış, adliye binası önünde zırhlı araca bindirilerek Van Cezaevi'ne gönderildi.
Akış ile birlikte tutuksuz yargılanan 12 kişi ise duruşmaya katılmadı. Avukatlarının katıldığı duruşmada 3 kişi hakkında beraat kararı verilirken, 9 kişi hakkında ise 'Örgüt üyeliği suçundan' 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında çeşitli cezalar verildi.
KARAR SONRASI GERGİNLİK
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a ceza verilmesinin ardından Hakkari kent merkezinde toplanan ve yürümek isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Yürümek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve milletvekillerinin bulunduğu bir grup da valilik binası önüne gelerek kararı protesto etti. Polisin kent genelinde güvenlik önlemleri ise sürüyor.
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