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        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış'a 19,5 yıl hapis cezası (4)

        EMNİYETMÜDÜRÜ SAKİNLEŞTİRDİİçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasına yönelik protestolar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:35
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        İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Akış'a 19,5 yıl hapis cezası (4)
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        EMNİYETMÜDÜRÜ SAKİNLEŞTİRDİ

        İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasına yönelik protestolar sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un aralarında bulunduğu DEM Parti milletvekilleri, valilik binası önünde eylemlerini sürdürürken, kente gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Leyla Zana'nın da DEM Parti il binasına gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Caddesi'ni kapatan polislerin önünde toplanan kadınlar, "Biz de sizin anneniz gibiyiz. Neden bize müdahale ediyorsunuz. Kayyım istemiyoruz. Belediye başkanımız, bizim onurumuzdur. Bu haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diyerek polislere tepki gösterdi. Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ise "Sizin evladınız gibiyim. Sen benim annem gibisin. Lütfen buradan uzaklaşın" diyerek kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Kadınlardan biri de başındaki tülbendi çıkartıp, polise tepki gösterdi.

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