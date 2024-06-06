DEM Parti'li Oruç: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması üzerine kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. DEM Parti milletvekillerinin de katıldığı KESK Hakkari Şubeler Platformundaki toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, "Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur. Erken seçim çağrımızı kayyım atadıkları, kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları, odak olarak seçtikleri Hakkari'den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz" dedi.

Toplantıda konuşan Oruç,"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir ve zaten güç kaybetmişlerdir. Tarihin çöp sepetine geleceklerdir. 31 Mart yerel seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda, halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı, bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de, belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari’den, kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları, odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şunları söyledi:

“Kürdün iradesini defalarca gasbettiler. Bunun bir işe yaramadığını son 31 Mart'taki seçim bir kez daha ortaya koydu. Yani özellikle Kürdistan halkı, Türkiye halkları, bu irade gaspçılarına, bu yolsuzluk ve usulsüzlükle, zulümle bu ülkeyi yönetenlere aslında bir nevi bir sarı kart gösterdi. Ama belli ki onlar bir kırmızı kart görmek istiyorlar. Biz de,parti olarak biraz önce eş başkanımızın söylediği gibi Türkiye demokrasi güçlerinde emekçileriyle bu zulüm politikalarını reddedenlerle, itiraz edenlerle, kadınlarla, gençlerle birlikte daha güçlü bir mücadele vererek bir an önce bu zulüm düzeninin bitmesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Her seçimde 3 milletvekili çıkartmanız, onların yüreğinde büyük bir yaradır. Allah o yarayı derinleştirsin. Allah bu zulmü yapan onlardan hesabını sorsun. Colemerg (Hakkari) halkı gerçekten onurluca 40 yıldır ortaya koymuş olduğu direniş onları rahatsız ediyor. Bunu biliyoruz. Ama bu kentimizin ayrıca çok önemli bir rolü var, bir misyonu var. Colemerg hep Irak'a, hep İran'a sınır olan, onların iştahını kabartacak özelliklere sahip bir kentimizdir. Kriminal işlerle uğraşıyorlar. Çetelerle, mafyalarla kol kola siyaset yapıyorlar. Onlar buradan geçirdikleri tozlarla kendi iktidarlarını, saltanatlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Suç işleri bakanının en önemsediği hizmet anlamında değil. O geçişler için önemsediği kentlerden birisi Colemerg'dir. Birçok sebepten dolayı burayı gözlerine kestirdiler kayyum atadılar."