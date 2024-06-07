30 yıl sonra köylerine geri dönüyorlar
HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1994 yılında yaşadıkları Pınarözü köyünü terk ederek ilçe merkezine yerleşen aileler, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte artık geri dönüyorlar.
HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1994 yılında yaşadıkları Pınarözü köyünü terk ederek ilçe merkezine yerleşen aileler, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte artık geri dönüyorlar. Son 4 yıldır kış aylarını ilçe merkezinde, yaz aylarını ise yılar önce terk ettikleri köylerinde tarım yaparak değerlendiren köylüler, kalıcı yerleşim için hazırlık yapıyor. Köy Muhtarı Ömer Özpazar, 1994 yılında çıkan çatışmada 11 şehit verdikten sonra köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Valiliğin köye dönüş projesinden yararlanmak istiyoruz. Huzur ortamı sağlandıktan sonra yollarımız yapılıyor, elektrik direklerimiz yenileniyor. Artık köyümüze dönmek istiyoruz" dedi.
Yüksekova merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Pınarözü köyü ile Yeşilce, İnceyol ve Kışlacık mezralarında yaşayanlar, 1994 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında 11 şehit verince atalarından kalan topraklarını terk ederek ilçe merkezine yerleşmek zorunda kaldı. Bazı aileler akrabalarının yanına, bazıları da kiralık evlere yerleşti. Geçen yıllar içinde yaşadıkları ilçe merkezinde büyük zorluklara katlanmak zorunda kalan aileler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarını ardından 2020 yılından itibaren kış aylarını ilçe merkezinde, yaz aylarını ise yıllar önce terk ettikleri köylerine dönerek tarım yapmaya başladı. Huzur ortamının giderek yaygınlaşması ile birlikte ise valilik geçen yıl 'Köye dönüş projesi' başlattı. Proje kapsamında köylerin yaşanılır bir duruma getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılırken, 4 yıldır sadece yaz aylarını köylerinde geçiren Pınarözü köyü sakinleri kalıcı yerleşim için hazırlık yapmaya başladı.
Yıllardır topraklarından ayrı yaşamak zorunda kalanlar artık huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte köylerine dönüp yaşamak istediklerini anlattı. Köylülerden Mustafa Ergül (71), "30 yıl önce PKK’lı teröristler yüzünden köylerimizi terk edip Yüksekova'ya gitmek zorunda kaldık. Evimizi topraklarımızı bıraktık. Küçükbaş hayvanlarımızı da götürdüler. Kışa hazırlık yapıyorduk. Buğdaylarımızı biçecektik. Her şeyimizi bırakmak zorunda kaldık. Şimdi yaz aylarında buraya gelip sonbaharda dönüyoruz" dedi.
‘BURALARA ARTIK HUZUR GELDİ’
Köy muhtarı Ömer Özpazar, ise "1994 yılında köyümüzde çatışma çıktı. 11 şehit verdik. Köylerimiz yakılıp yıkıldı. Köylerimiz zorla boşaltıldı. Köylüler zorla canlarını kurtardılar. 30 yıldır köyümüz boşaltılmış durumda. Sayın Valimiz Ali Çelik’in köye dönüş projesi var. Bizler de yaralanmak istiyoruz. Vali beyin bu açıklaması bizi oldukça memnun etti. Yollarımız yapılıyor, elektrik direklerimiz yenileniyor. Artık köyümüze dönmek istiyoruz. Buralara artık huzur geldi. Biz de merkezden çıkıp kendi köylerimizde yaşamak istiyoruz. Şimdiye kadar sadece ilkbaharları gelip tarlalarımızı ekip sonbaharda yeniden merkeze dönmek zorunda kalıyorduk. Köyümüz artık güvenliğin hakim olduğu bir bölge oldu. Bizler de artık köye dönüş projesinden yararlanıp köyümüze yaşamak istiyoruz" dedi.
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