30 yıl sonra köylerine geri dönüyorlar

HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1994 yılında yaşadıkları Pınarözü köyünü terk ederek ilçe merkezine yerleşen aileler, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte artık geri dönüyorlar. Son 4 yıldır kış aylarını ilçe merkezinde, yaz aylarını ise yılar önce terk ettikleri köylerinde tarım yaparak değerlendiren köylüler, kalıcı yerleşim için hazırlık yapıyor. Köy Muhtarı Ömer Özpazar, 1994 yılında çıkan çatışmada 11 şehit verdikten sonra köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Valiliğin köye dönüş projesinden yararlanmak istiyoruz. Huzur ortamı sağlandıktan sonra yollarımız yapılıyor, elektrik direklerimiz yenileniyor. Artık köyümüze dönmek istiyoruz" dedi.

Yüksekova merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Pınarözü köyü ile Yeşilce, İnceyol ve Kışlacık mezralarında yaşayanlar, 1994 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında 11 şehit verince atalarından kalan topraklarını terk ederek ilçe merkezine yerleşmek zorunda kaldı. Bazı aileler akrabalarının yanına, bazıları da kiralık evlere yerleşti. Geçen yıllar içinde yaşadıkları ilçe merkezinde büyük zorluklara katlanmak zorunda kalan aileler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarını ardından 2020 yılından itibaren kış aylarını ilçe merkezinde, yaz aylarını ise yıllar önce terk ettikleri köylerine dönerek tarım yapmaya başladı. Huzur ortamının giderek yaygınlaşması ile birlikte ise valilik geçen yıl 'Köye dönüş projesi' başlattı. Proje kapsamında köylerin yaşanılır bir duruma getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılırken, 4 yıldır sadece yaz aylarını köylerinde geçiren Pınarözü köyü sakinleri kalıcı yerleşim için hazırlık yapmaya başladı.

Yıllardır topraklarından ayrı yaşamak zorunda kalanlar artık huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte köylerine dönüp yaşamak istediklerini anlattı. Köylülerden Mustafa Ergül (71), "30 yıl önce PKK’lı teröristler yüzünden köylerimizi terk edip Yüksekova'ya gitmek zorunda kaldık. Evimizi topraklarımızı bıraktık. Küçükbaş hayvanlarımızı da götürdüler. Kışa hazırlık yapıyorduk. Buğdaylarımızı biçecektik. Her şeyimizi bırakmak zorunda kaldık. Şimdi yaz aylarında buraya gelip sonbaharda dönüyoruz" dedi. ‘BURALARA ARTIK HUZUR GELDİ’