Tuncer Bakırhan: İlk defa Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes kayyıma karşı ses çıkardı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu dönem yine sandıkta yenilen AKP-MHP iktidarı, Hakkari'ye kayyım atadı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu dönem yine sandıkta yenilen AKP-MHP iktidarı, Hakkari’ye kayyım atadı. Kürtler bunu kabul etmeyecek, Türkiye’deki halklar bunu kabul etmeyecek. Emin olun ilk defa Hakkari’deki kayyım meselesinde Türkler, Kürtler, Araplar, kadınlar gençler, Edirne’den Hakkari’ye kadar herkes kayyıma karşı ses çıkardılar. Kayyım çare değil, çözüm değil. AKP’yi uyarıyoruz; kayyımınızı çekin, kayyımcı anlayışınızı bitirin" dedi.
Hakkari eski belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19,5 yıl hapis cezası verilerek tutuklanması ve kayyım atanması sonrası bölgede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki DEM Partili milletvekilleri ile Yüksekova ilçesine geçti. Belediyeyi ziyareti sonrası Bakırhan'ın, esnaf ziyareti sırasında, polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatıp yürümelerine izin vermedi. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda polis ekipleri geri çekilip, Bakırhan ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptı.
Bakırhan, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması sonrası kente geldiklerini, halkın kayyım istemediğini belirterek, "Bu dönem yine sandıkta yenilen AKP-MHP iktidarı, Hakkari’ye kayyım atadı. Kürtler bunu kabul etmeyecek, Türkiye’deki halklar bunu kabul etmeyecek. Emin olun ilk defa Hakkari’deki kayyım meselesinde Türkler, Kürtler, Araplar, kadınlar gençler, Edirne’den Hakkari’ye kadar herkes kayyıma karşı ses çıkardılar. Kayyım çare değil, çözüm değil. AKP’yi uyarıyoruz; kayyımınızı çekin, kayyımcı anlayışınızı bitirin. Eğer gerçekten bu ülkede sorunları çözmek istiyorsanız Kürt halkının iradesi hazırdır. Hakkari’de de söyledik, burada da söylüyoruz. Siz kayyım atarsanız biz direniriz, karşı dururuz. Biz onu yok sayarız. Siz kayyım atarsanız bir sonraki seçimde emin olun, sadece tabela partisi olmazsınız Türkiye’nin her yerinde iktidardan tepe taklak gidersiniz. İnsanlar 31 Mart’ta size mesajı verdi. Diyalogla sorunlar çözülmelidir" dedi.
Yüksekova Belediyesi'ni de ziyaret ettiklerini belirten Bakırhan, şöyle konuştu:
"Emin olun bir enkaz bırakmışlar. Biraz vicdanı, onuru olan hiçbir insan kayyım anlayışının yapmış olduğu bu tahribatı kabul etmez. Yüksekova Belediyesi’nin borcu, büyükşehir belediyelerinin borçlarıyla neredeyse aynı. Bu enkazı görmeyenler, Kürde ‘Biz size kayyım atayacağız’ diyorlar. Yüksekova halkımızla Hakkari halkımızla dayanışma içerisinde olacağız. Vicdanı onuru olan Türkiye halklarıyla birlikte bu gasbı kabul etmeyeceğiz. Şimdi Gever’de, Colemerg’de AKP’ye oy vermiş Kürt yurttaşlarımız da olabilir. Biraz vicdan diyoruz. Hangi din, hangi inanç kayyımı 3 dönemdir bir halkın iradesine atanan bu kayyımı kabul eder. Bugünden sonra vicdanı onuru olan hiçbir Kürt AKP binasının önünden bile geçmemelidir. Size hakaret ediyorlar, dilinizi yok sayıyorlar. İradenize kayyım atıyorlar. Bir de utanmadan gidip AKP’li olunuyor. Kürt halkı onurlu bir halktır. Şeyh Sait, Seyit Rıza’ların torunudur. Bugün yanımıza gelmiyor olabilirler ama AKP’ye de gitmesinler. AKP İl ve ilçe örgütleri kendi genel merkezlerine protesto faksları göndermelidir. Bu kayyımcı anlayışa karşı belediyenizi, il örgütünüzü, ilçe örgütünüzü daha fazla sahiplenin. Bir olabilirsek hiçbir kayyımcı anlayış sizin karşınızda duramaz. Bir daha asla bu topraklarda bu kayyımcı anlayışın yer bulmaması için belediyenize partinize sahip çıkın."
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