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        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı

        HAKKARİ-Çukurcakara yolundan Zap Suyu'na düşen otomobildeki sürücü Cihat Yıldız (31) ile eşi Ayşe Koç Yıldız (30), çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:05
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        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı
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        HAKKARİ-Çukurcakara yolundan Zap Suyu'na düşen otomobildeki sürücü Cihat Yıldız (31) ile eşi Ayşe Koç Yıldız (30), çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Denizli nüfusuna kayıtlı Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçta başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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