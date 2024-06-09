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        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        AYŞEÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİHakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarıyla birlikte Zap Suyu'na düşen ve çevredeki vatandaşlar tarafından eşiyle birlikte yaralı olarak sudan çıkarılan Ayşe Koç Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:10
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        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        AYŞEÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarıyla birlikte Zap Suyu'na düşen ve çevredeki vatandaşlar tarafından eşiyle birlikte yaralı olarak sudan çıkarılan Ayşe Koç Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Araçtan yaralı olarak kurtulan Yıldız'ın eşi polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, araçta başka birinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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