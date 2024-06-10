Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Zap Suyu'na uçan otombilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas

        HAKKARİ-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zap Suyu'na uçan otombilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

        Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Koç Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Cihat Yıldız'ın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

        MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

        Ayşe Koç Yıldız'ın cenazesi, dün akşam yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'ya gönderildi. Yıldız'ın ölümü, görev yaptığı okuldaki meslektaşları, veli ve öğrencilerini yasa boğdu. Sınıf öğretmenliği yaptığı 6/A sınıfında öğrenci ve velileri, Ayşe öğretmenin masasına fotoğrafının bulunduğu çiçekler koydu.

        'ACISINI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ'

        Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan, geçen yıl il içi tayinle atanan Ayşe öğretmeni, dün Hakkari-Çukurca kara yolundaki kazada kaybettiklerini söyleyerek, "Okul yönetimi, veliler olarak yaşanan olay nedeniyle çok üzüldük. Kurum ve veliler olarak bu acıyı çok derinde yaşıyoruz. Ayşe hocamıza, Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşi polis memuru da şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz, bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuş. Ayşe öğretmenimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        Siirtli göçerler, günler süren yolculuğun ardından Hakkari'ye ulaştı
        Siirtli göçerler, günler süren yolculuğun ardından Hakkari'ye ulaştı
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini zi...
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini zi...
        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, po...
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, po...