DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyımınızı geri çekin, cesaretiniz varsa seçime gidelim

HAKKARİ'de düzenlenen 'Kayyıma hayır, İrade gaspına hayır' 'Demokrasi' mitinginde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyımın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Buradan sesleniyoruz, yeniden seçim yapılmasına varız. Cesaretiniz varsa buyrun. Hırsız kayyımınıza güveniyorsanız seçime gidelim. Bu dağlar, kayyıma ve hırsızlara geçit vermez." dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın 3 Haziran'da görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulması ve yerine Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atanması kararına tepkiler devam ederken, DEM ve DBP öncülüğünde kente 'Kayyıma hayır, irade gaspına hayır' 'Demokrasi ' mitingi düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Viyan Tekçe, milletvekilleri, bir çok ilin belediye eş başkanlarıyla birlikte binlerce kişi, DEM Parti il binası önünde bir araya geldi. Kalabalık, kortej eşliğinde mitingin yapılacağı Sümbül Mahallesi Tekser mevkisindeki otogar alanına kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mitinge gelenler, slogan atıp, pankartlar açarak Hakkari Belediyesine kayyım atamasına tepki gösterdi.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Oruç, "Bizler, kayyım atandığı günden beri buradayız, direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. İrademizi çalanlara karşı direniyoruz. Direnişinize binlerce kez selam olsun. Ey AKP ve küçük ortağı MHP, buradaki halkın sesini, tepkisini, derinişini görün. Hakkari'deki kayyımınızı derhal geri çekin. Belediye meclisimizin seçtiği Viyan Tekçe, Belediye Eş Başkanımızdır. Bunu kabul etmelisiniz. Belediye yönetimi, kayyımın elinden alınıp esas sahiplerine teslim edilmelidir. Bizler, kayyıma karşı direnirken çoğu kez polisin saldırısına da uğradık. Her türlü kumpası Kürde reva görenler şunu bilsin; halk, bu siyasi darbeyi kabul etmiyor. Valiliğin bahçesinde basın açıklaması yaparken, alana jandarmayı indirdiler. Belediyeleri kazandığımız her yerde direnişimizi sürdüreceğiz." dedi.

'BU DAĞLAR, HIRSIZ KAYYIMCI ZİHNİYETE GEÇİT VERMEZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kayyımı kabul etmediklerini belirterek, "Yüzlerce kilometre kat edip Hakkari’ye gelen herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Van'da olduğu gibi bugün burada da dayanışma içerisinde olan Kürt halkı ve Hakkarili yurttaşlarımızı yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza söz veriyoruz. Önümüzdeki günlerde iktidarın faşizan politikalarına karşı daha güçlü direniş göstereceğiz. Günlerdir kamuoyu Hakkari kayyımını tartışıyor, Türkiye halkları tartışıyor, dünya halkları tartışıyor. Ama iktidar kulağını tıkamış, kayyımcı anlaşın doğru olduğunu söylüyor. Hakkari'ye geldiğimizde kayyım Vali ne demiş biliyor musunuz? 'Kentimize hoşgeldiniz' diyor. Kayyım Vali efendi, burada bir huzur vardı, onu da bozdunuz. İradeyi gasp edenlerin 'hoş geldiniz' demesini kabul etmiyoruz. Hakkari bizimdir, sizler olsa olsa gaspçı olursunuz. İnşallah halkımız, halklarımızın dayanışmasıyla bir gün size ve sizi atayanlara bay bay diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; biz hukuku uyguluyoruz. Evet, Kürdistanda Kürtlere bir hukuk uygulanıyor. Ama bu hukuk düşmanlık hukukudur. Dağını, yaylasını, dilini yasaklayacaksın, sandıktan çıkan idaresini gasp edeceksin, belediye eş başkanlarını içeri atacaksın. Sonra diyeceksin ki, biz hukuk uyguluyoruz. Bizler ezilenler olarak bu hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Buradan sesleniyoruz, yeniden seçim yapılmasına varız. Cesaretiniz varsa buyrun. Hırsız kayyımınıza güveniyorsanız buyrun seçime gidelim. Bu halkın önünde hiç kimse duramaz. Bu dağlar, hırsız kayyımcılara geçit vermez." diye konuştu.