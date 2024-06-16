Yüksekova'da kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayanlar, 70 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü. Köy sakinleri, kestikleri kurban etlerini toplayıp, herkese eşit dağıtıyor.

Yüksekova ilçesinin 260 hane ve yaklaşık 1500 nüfuslu Kısıklı köyünde yaşayanlar, bayramı coşkuyla karşılarken, 70 yıllık kurban kesme geleneklerini de sürdürüyor. Köy sakinleri, mahallede belirlenen alanda kurbanlarını kesiyor ve etlerini toplayıp, herkese eşit dağıtıyor. Köy sakinlerinden Talip Alkan, bayramlardaki yardımlaşma geleneğinin 70 yıldır devam ettiğini belirterek, “Kesilen büyük ve küçükbaşların etlerini, köy meydanında bir araya getirip, köyün nüfusuna göre ayrıştırıyoruz. Herkese kaç kilo düşüyorsa eşit şekilde dağıtılıyor. Zengin-fakir ayrımı yapmadan dağıtıyoruz" dedi.