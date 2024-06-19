Kara yolunda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan kayaklı koşu milli takım sporcusu Civan Karaman (19), Türkiye şampiyonasına kara yolunda hazırlanıyor. Karaman, "Bitlis'in Ahlat ilçesinde 26-27 Haziran tarihinde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Bayram nedeniyle kara yolundaki trafiğin az olması nedeniyle çalışmalarımı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 2’nci sınıfta okuyan ve 5 yıldır milli takımda yer alan Yüksekovalı kayaklı koşu sporcusu Civan Karaman, antrenmanlarını Yüksekova-Esendere kara yolunda sürdürüyor. 8 yıldır kayaklı koşu yaptığını belirten Karaman, "5 yıldır da milli takımda yer almaktayım. Bitlis’in Ahlat ilçesinde 26-27 Haziran tarihinde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Yüksekova’daki imkanlar bizi buna zorunlu kılıyor. Zor imkanlarla çalışıp Türkiye’nin en iyisi olmaya çalışıyoruz. Büyük hedefler için buradayız. Türkiye’yi ve dünyayı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Onun için bayram günü bizim için bir fırsattır. Bayram nedeniyle kara yolunda araç trafiği çok az olması nedeniyle bizde bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Trafiğinin de olmaması çok işime yaradı. Antrenmanlarımı daha rahat bir şekilde yapabiliyorum" dedi.