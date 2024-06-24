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        Seyir terasından atlayan Kübra'nın Zap Suyu'nda cansız bedeni bulundu

        HAKKARİ'de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen Kübra Gültekin'ın (20) cansız bedeni, Van'dan gelen dalgıç polis ekipleri tarafından Zap Suyu'nda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:30
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        Seyir terasından atlayan Kübra'nın Zap Suyu'nda cansız bedeni bulundu
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        HAKKARİ'de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen Kübra Gültekin'ın (20) cansız bedeni, Van'dan gelen dalgıç polis ekipleri tarafından Zap Suyu'nda bulundu.

        Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin, iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında cep telefonuyla konuştuktan sonra önce çanta ve ayakkabısını uçurumdan attı, ardından kendisi atladı. Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi. Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bu arada Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın da arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, olay yerine gelen aileyi teselli edip başsağlığı dileklerinde bulundu.

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