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        Irak sınırındaki Çukurca'da 'festival' heyecanı

        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:50
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        Irak sınırındaki Çukurca'da 'festival' heyecanı
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        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' başladı. 

        Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen '5. Çukurca Foto safari ve Doğa Sporları Festivali' başladı. İlçe tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Halk Eğitim Merkezi Sergisi ve Tekerlekli Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı. İl dışından da yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçının katıldığı festivalin açılışına İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı. Festivalde rafting, kano, yamaç paraşütü etkinlikleri, off- road ve motocross gösterisi ile plaj voleybolu turnuvası gerçekleştirilecek. Yine bu çerçevede fotoğraf tutkunları, ilçenin tarihi Kale Evlerini ve tahin üreten su değirmenini, çeltik tarlalarını, doğal güzelliklerini ve günlük yaşamını fotoğraflayarak ödül almak için birbirleriyle yarışacak.

        Festivalin açılışında konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, festivalin 3 gün boyunca devam edeceğini, festivalin son gününde ise sanatçı Kıraç'ın konser vereceğini söyledi. Kaymakam Kumcu, "Buraya bugün itibari ile 250- 300 misafirimiz giriş yapmış. Tabii yarından itibaren bu sayı artacak. İran'dan gelen misafirlerimiz, turistlerimiz var. Rusya'dan gelen dağcı sporcularımız var. Gerçekten 5'incisi düzenlenen bu festival uluslararası bir boyut kazanmış durumdadır. Sizler aracılığı ile tüm dünyaya, Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Sınırın sıfır noktasında doğal güzelliklerimizi görmeye tüm vatandaşlarımızı doğaseverleri, spor severleri buraya davet ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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