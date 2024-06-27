Irak sınırındaki Çukurca'da 'festival' heyecanı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' başladı.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen '5. Çukurca Foto safari ve Doğa Sporları Festivali' başladı. İlçe tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Halk Eğitim Merkezi Sergisi ve Tekerlekli Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı. İl dışından da yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçının katıldığı festivalin açılışına İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı. Festivalde rafting, kano, yamaç paraşütü etkinlikleri, off- road ve motocross gösterisi ile plaj voleybolu turnuvası gerçekleştirilecek. Yine bu çerçevede fotoğraf tutkunları, ilçenin tarihi Kale Evlerini ve tahin üreten su değirmenini, çeltik tarlalarını, doğal güzelliklerini ve günlük yaşamını fotoğraflayarak ödül almak için birbirleriyle yarışacak.