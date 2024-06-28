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        Çukurca'da bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği yaylada bisiklet sürüp, uçurtma uçurdular

        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali', 2'nci gününde bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Han Yaylası'nda devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:35
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        Çukurca'da bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği yaylada bisiklet sürüp, uçurtma uçurdular
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        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali', 2'nci gününde bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Han Yaylası'nda devam etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen şenliklerde katılımcılar bisiklet sürüp, uçurtma uçurdu.

        Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen '5. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' dün başladı. İlçe tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Halk Eğitim Merkezi Sergisi ve Tekerlekli Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı. İl dışından da yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçının katıldığı festivalde rafting, kano, yamaç paraşütü etkinlikleri, Off-Road ve motokros gösterisi ile plaj voleybolu turnuvası gerçekleştirildi. İlçeye gelen fotoğraf tutkunları, tarihi kale evlerini, tahin üreten su değirmenini, çeltik tarlalarını, doğal güzelliklerini ve günlük yaşamını fotoğraflayarak ödül almak için yarıştı.

        3 gün sürecek festivalin 2'nci gününde doğasever ve fotoğrafçılar, bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Han Yaylası’nda bir araya geldi. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yayladaki festival, bisiklet ve uçurtma şenlikleriyle başladı. İl dışından da yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçının katıldığı festivalin açılışına Hakkari Valisi Ali Çelik, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

        'HAN YAYLASI’NIN MUAZZAM BİR DOĞASI VAR'

        Açılışta konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Türkiye'nin birçok ilinden davetlinin katıldığını söyledi. Çelik, "Hakkari doğaseverlerin, maceraseverlerin, tutkunlarının uğrak yeri ve merkezi. Han Yaylası, haziran ayının sonunda olmamıza rağmen zirveleri hala karla kaplı ve muazzam bir doğaya sahip. Amacımız, Hakkari‘deki bütün noktaların ve lokasyonların ulaşılabilir olması. Yollarının, altyapısının, elektrik altyapısının getirilmesi, bu anlamda zorluk çekilen belli bir periyot var. On yıllarca vatandaşlarımız köylerine ulaşamamışlar. Hep beraber Kazan Vadisi içinden geçtik. Geçerken mezralardan, köylerden insanların çeltiklerini, ektiklerinin pirinçleri gördük. Bu durum da bizi mutlu etti. Han Yaylası, uzun yıllar sonra böyle kalabalık bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festivale birçok fotoğrafçı ve davetli katılmış. Buranın güzelliklerini tanıtacaklar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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