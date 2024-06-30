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        Yayla yoluna düşen kaya parçalarını küreklerle temizlediler

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanlarını sağmak için kamyonetle gittikleri yayla yolunun belirli noktalarına kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:45
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        Yayla yoluna düşen kaya parçalarını küreklerle temizlediler
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanlarını sağmak için kamyonetle gittikleri yayla yolunun belirli noktalarına kaya parçaları düştü. Köylüler, kendi imkanları ile küreklerle yolu açtıktan sonra yaylaya ulaştı.

        Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Altınbaşak köyünde yaşayan besiciler, yaz aylarında küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün 10 kilometre mesafedeki Varbirim Yaylası'na çıkıyor. Berivan kadınların bulunduğu kamyonet, yayla yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle ilerleyemedi. Bunun üzerine kamyonetteki köylüler, beraberinde götürdükleri küreklerle yoldaki kaya parçalarını temizledikten sonra yaylaya ulaşıldı. Köylüler, yoldaki kaya temizleme çalışmalarını cep telefon kamerası ile kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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