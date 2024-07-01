Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        HAKKARİ- Van karayolunda TIR ile karşı yönden gelen minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:19 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ- Van karayolunda TIR ile karşı yönden gelen minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaza, saat 20.30'da Hakkari-Van karayolundaki Seyir Tepe mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 64 BD 139 plakalı TIR, karşı yönden gelen 01 ATF 712 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle TIR yan yatarken, minibüs ise hurdaya dönüştü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. TIR ve minibüste sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen UKME, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan ismi öğrenilmeyen minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Adana'da infaz!
        Adana'da infaz!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz

        Benzer Haberler

        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" Kıraç konseriyle sona erdi
        "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" Kıraç konseriyle sona erdi
        Yayla yoluna düşen kaya parçalarını küreklerle temizlediler
        Yayla yoluna düşen kaya parçalarını küreklerle temizlediler
        Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki festivalde rafting ve off-road heyecanı yaş...
        Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki festivalde rafting ve off-road heyecanı yaş...
        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı
        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı
        Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı
        Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı