Hakkari'de TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
HAKKARİ- Van karayolunda TIR ile karşı yönden gelen minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
HAKKARİ- Van karayolunda TIR ile karşı yönden gelen minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye ulaştırıldı.
Kaza, saat 20.30'da Hakkari-Van karayolundaki Seyir Tepe mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 64 BD 139 plakalı TIR, karşı yönden gelen 01 ATF 712 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle TIR yan yatarken, minibüs ise hurdaya dönüştü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. TIR ve minibüste sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen UKME, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan ismi öğrenilmeyen minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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