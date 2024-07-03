21 yıldır ilçedeki leylek ve yavruları, elektrik direğinden sonra yeni caminin kubbesine yuva yaptı

HAKKARİ'de 21 yıl önce Köprücük köyüne gelip, cami bacasına yuva yapan 2 leylek ile yavruları, cami yıkılınca elektrik direğine yuva yaptı. Erkek leylek elektrik akımına kapılıp ölürken, anne leylek ile 2 yavrusu bu kez biten yeni caminin kubbesini yuvaya çevirdi. Köylüler, köylerinden hiç ayrılmayan leyleklere gözü gibi bakıyor.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyündeki caminin bacasına yuva yapan, yaz-kış bölgeden ayrılmayan 2 leylek ile yavruları, geçen yıl cami yıkılınca elektrik direğine yuva yaptı. 7 ay önce erkek leylek elektrik akımına kapılıp ölürken, anne leylek ile 1 yaşına giren 2 yavrusu bu kez 5 ay önce biten yeni caminin kubbesini yuvaya çevirdi. Köylüler, ayrılmayan leyleklere gözü gibi bakıp, zaman zaman yiyecek vererek besliyor.