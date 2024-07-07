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        3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerine doğasever ilgisi

        HAKKARİ'deyaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, yurt içi ve yurt dışından gelen doğaseverlerin akınına uğruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:00
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        3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerine doğasever ilgisi
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        HAKKARİ'deyaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, yurt içi ve yurt dışından gelen doğaseverlerin akınına uğruyor. Yayladaki buzul göllerine giden doğaseverler, buz gibi suda yüzüp, gölün etrafındaki kar kütleleri üzerinde yürüyüş yaptı.

        Hakkari'ye 27 kilometre mesafede bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, doğası, serin havası, akarsuları ve yüksek rakımlı zirveleri ile gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı, bazı noktalarda kar örtüsünün kalkmadığı yayla, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Hakkarili doğasever Metin Keskin rehberliğinde, yaklaşık 20 kişiden oluşan dağcı ve doğasever grup, yaylaya yürüyüş düzenledi. Belirli bir noktaya kadar araçlarla giden doğaseverler, daha sonra 2 saat süren yürüyüşün ardından Seyithan ve Lis göllerine ulaştı. Gölde piknik yapıp, şarkı söyleyen doğaseverler, gölün etrafındaki kar örtüsü üzerinde yürüyüş yaptı.

        'DOĞASI, İSVİÇRE ALPLERİ'Nİ ARATMIYOR'

        Metin Keskin, Hakkari'nin doğal güzelliklerini herkesin gelip, görmesi gerektiğini belirterek, "Berçelan Yaylası ile Cilo ve Sat dağları, yaz mevsiminde doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Buraların doğası harika. Gelenler, buraya hayran kalıyor. Doğası, İsviçre Alpleri'ni aratmıyor. Biz de ilimizi tanıtmak adına gelenlere yardımcı oluyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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