3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerine doğasever ilgisi

HAKKARİ'deyaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, yurt içi ve yurt dışından gelen doğaseverlerin akınına uğruyor. Yayladaki buzul göllerine giden doğaseverler, buz gibi suda yüzüp, gölün etrafındaki kar kütleleri üzerinde yürüyüş yaptı.

Hakkari'ye 27 kilometre mesafede bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, doğası, serin havası, akarsuları ve yüksek rakımlı zirveleri ile gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı, bazı noktalarda kar örtüsünün kalkmadığı yayla, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Hakkarili doğasever Metin Keskin rehberliğinde, yaklaşık 20 kişiden oluşan dağcı ve doğasever grup, yaylaya yürüyüş düzenledi. Belirli bir noktaya kadar araçlarla giden doğaseverler, daha sonra 2 saat süren yürüyüşün ardından Seyithan ve Lis göllerine ulaştı. Gölde piknik yapıp, şarkı söyleyen doğaseverler, gölün etrafındaki kar örtüsü üzerinde yürüyüş yaptı.