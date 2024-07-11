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        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin (53) yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:20
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        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin (53) yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası Timur Sevi, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Sevi, tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları, Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Timur Sevi'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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        Galeri

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