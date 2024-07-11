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Hakkari'ninYüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari'ninYüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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