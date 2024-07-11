Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı (2)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece geç saatlerde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sevi’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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