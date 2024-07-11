Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı (3)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve bugün yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Yüksekova'da toprağa verileceği belirtildi.

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