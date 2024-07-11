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        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı (3)

        CENAZESİOTOPSİ İÇİN HAKKARİ'YE GÖTÜRÜLDÜHakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve bugün yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:15
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        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi'nin vurulmasına 1 gözaltı (3)
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        CENAZESİOTOPSİ İÇİN HAKKARİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve bugün yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Yüksekova'da toprağa verileceği belirtildi.

        Öte yandan, ölüm haberi üzerine Sevi'nin yakınları hastane önüne akın etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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