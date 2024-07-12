Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Güçlü Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün adresinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Adrese düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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