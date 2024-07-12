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        Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

        HAKKARİ'de jandarmanın operasyon düzenlediği evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:20
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        Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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        HAKKARİ'de jandarmanın operasyon düzenlediği evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Güçlü Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün adresinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Adrese düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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