Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı

HAKKARİ'de Nusret Mehmetoğlu (50), misafir olarak evine gelen babası Ahya Mehmetoğlu'nu (77) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü, kardeşi Lezgin Mehmetoğlu'nu ise ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan Ahya Mehmetoğlu, yakınlarının taziyesine katılmak üzere dün Hakkari’ye gelip, oğlu Nusret Mehmetoğlu'nun evinde kaldı. Bugün baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaanındaki tabancayı çeken Nusret Mehmetoğlu, babası Ahya ile olaya müdahale etmek isteyen Lezgin Mehmetoğlu'nu vurdu.