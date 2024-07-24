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        Hakkari'de mayına basan çoban yaşamını yitirdi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide küçükbaş hayvanlarını otlatırken, daha önce PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan Bedrettin Düzen (30) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:45
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        Hakkari'de mayına basan çoban yaşamını yitirdi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide küçükbaş hayvanlarını otlatırken, daha önce PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan Bedrettin Düzen (30) yaralandı. Helikopterle bölgeden alınıp, hastaneye kaldırılan Düzen, kurtarılamadı.

        Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Sat Gölleri yakınlarında arazide küçükbaş hayvan otlatan Bedrettin Düzen, PKK’lı teröristler tarafından önceden araziye tuzaklanan mayına bastı. Patlamada Düzen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeden helikopterle alınan Bedrettin Düzen, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Hakkari’ye sevk edilip ameliyata alınan Bedrettin Düzen, kurtarılamadı.

        Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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