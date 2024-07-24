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        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculuklarına uğurlandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Bala (55) ile eşi Keşi Bala'nın (50) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:50
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        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculuklarına uğurlandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Bala (55) ile eşi Keşi Bala'nın (50) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün Yüksekova-Esendere kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Kısıklı köyü kavşağında meydana geldi. Esendere beldesinden Yüksekova yönüne giden Hasan Bala yönetimindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile eşi Keşi Bala yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

        İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otopsi sonrası Hasan ve Keşi Bala çiftinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinin Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve çok sayıda kişi katıldı.

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