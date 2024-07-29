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        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla sıcaktan bunalanlar, Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde yüzdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:30
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        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla sıcaktan bunalanlar, Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde yüzdü.

        Bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Dağlıca bölgesi, hafta sonları huzurun sağlanmasıyle pikniğe gelenlerle dolup taşıyor. İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler dün gün ortasında 30 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinlemeye çalıştı. Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten dereye atladı.

        'SOĞUK SUDA YÜZME AYRI BİR ZEVK'

        Derede yüzen Bedirhan Ata (23), "Sıcak havada bunalanlar, Dağlıca bölgesine, gelip buradaki serin suda yüzüyor. Ben de arkadaşlarımla buraya hem piknik yapmaya hem yüzmeye geldim. Soğuk suda yüzmek de ayrı bir zevk. Arkadaşlarımızla hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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