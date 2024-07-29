DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak

HAKKARİ'de'Bülloz pemfigoid' adlı deri hastalığı bulunan, doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşan, bunların patlaması sonucu yara bere içerisinde kalan Amar Yaşar'la (10) ilgili DHA'nın haberi sonrası Hakkari Valiliği, harekete geçerek Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ile görüştü. Görüşme sonrası Amar babası Celal Yaşar ile bugün uçakla Ankara'ya gönderildi.

Derecik ilçesi Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasında yaşayan 6 çocuk sahibi güvenlik korucusu Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3'üncü çocuğu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Amar Yaşar'ın vücudunda, doğuştan su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Amar'a, bir deri hastalığı olan 'Bülloz pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, birçok kez çocuklarını Van'a tedaviye götürdü ancak sonuç elde edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralardan dolayı sürekli kaşınan ve görünümü nedeniyle arkadaşlarının dalga geçtiği Amar Yaşar ile ilgili DHA'nın yaptığı haber, ses getirdi. Haberin ardından harekete geçen Hakkari Valiliği, Amar'ın tedavi olması için Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ile görüştü. Hastane yetkililerinin olumlu görüşü üzerine Amar, babası Celal Yaşar ile bugün uçakla Ankara'ya gönderildi.

'ARTIK HİÇBİR ARKADAŞIM BENİMLE DALGA GEÇMEYECEK'

Tedavi çağrılarının olumlu yanıt bulduğunu söyleyen Amar Yaşar, "Tedaviye gidiyorum, çok heyecanlıyım. Tedavi sonrası iyileştiğimde okuluma gidip, arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Artık hiçbir arkadaşım benimle dalga geçmeyecek. Heyecanlıyım, çünkü ilk kez uçağa bineceğim. Tedavime yardımcı olan başta Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik'e, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Celal Yaşar ise kendilerine destek olan Hakkari Valisi Ali Çelik'e teşekkür ederek, "Sayın Valimizin destekleriyle bugün çocuğumu Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne tedaviye götürüyorum. Tedavi sonrası çocuğumun iyileşeceğine inanıyorum. Okuluna başlayıp, arkadaşlarıyla oyunlar oynayacak." diye konuştu.