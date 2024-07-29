Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak

        HAKKARİ'de'Bülloz pemfigoid' adlı deri hastalığı bulunan, doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşan, bunların patlaması sonucu yara bere içerisinde kalan Amar Yaşar'la (10) ilgili DHA'nın haberi sonrası Hakkari Valiliği, harekete geçerek Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ile görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de'Bülloz pemfigoid' adlı deri hastalığı bulunan, doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşan, bunların patlaması sonucu yara bere içerisinde kalan Amar Yaşar'la (10) ilgili DHA'nın haberi sonrası Hakkari Valiliği, harekete geçerek Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ile görüştü. Görüşme sonrası Amar babası Celal Yaşar ile bugün uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Derecik ilçesi Ortaklar köyüne bağlı Örencik mezrasında yaşayan 6 çocuk sahibi güvenlik korucusu Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3'üncü çocuğu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Amar Yaşar'ın vücudunda, doğuştan su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Amar'a, bir deri hastalığı olan 'Bülloz pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, birçok kez çocuklarını Van'a tedaviye götürdü ancak sonuç elde edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralardan dolayı sürekli kaşınan ve görünümü nedeniyle arkadaşlarının dalga geçtiği Amar Yaşar ile ilgili DHA'nın yaptığı haber, ses getirdi. Haberin ardından harekete geçen Hakkari Valiliği, Amar'ın tedavi olması için Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ile görüştü. Hastane yetkililerinin olumlu görüşü üzerine Amar, babası Celal Yaşar ile bugün uçakla Ankara'ya gönderildi.

        'ARTIK HİÇBİR ARKADAŞIM BENİMLE DALGA GEÇMEYECEK'

        Tedavi çağrılarının olumlu yanıt bulduğunu söyleyen Amar Yaşar, "Tedaviye gidiyorum, çok heyecanlıyım. Tedavi sonrası iyileştiğimde okuluma gidip, arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Artık hiçbir arkadaşım benimle dalga geçmeyecek. Heyecanlıyım, çünkü ilk kez uçağa bineceğim. Tedavime yardımcı olan başta Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik'e, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Baba Celal Yaşar ise kendilerine destek olan Hakkari Valisi Ali Çelik'e teşekkür ederek, "Sayın Valimizin destekleriyle bugün çocuğumu Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne tedaviye götürüyorum. Tedavi sonrası çocuğumun iyileşeceğine inanıyorum. Okuluna başlayıp, arkadaşlarıyla oyunlar oynayacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Töre cinayeti davasında dehşet dolu ifadeler!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        "İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere şiddet uygulanıyor"
        "İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere şiddet uygulanıyor"
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı
        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
        Bodrumlu arıcı, 39 yıldır kovanlarını Yüksekova'ya getiriyor
        Bodrumlu arıcı, 39 yıldır kovanlarını Yüksekova'ya getiriyor
        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculukla...
        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculukla...
        Hakkari'de mayına basan çoban yaşamını yitirdi
        Hakkari'de mayına basan çoban yaşamını yitirdi