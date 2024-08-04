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        10 dağcı, 4 bin 135 rakımlı Reşko'nun zirvesine çıktı

        HAKKARİ'de10 kişiden oluşan dağcı grup, Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı Reşko zirvesine geliş-gidiş 15 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:00
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        10 dağcı, 4 bin 135 rakımlı Reşko'nun zirvesine çıktı
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        HAKKARİ'de10 kişiden oluşan dağcı grup, Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı Reşko zirvesine geliş-gidiş 15 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.

        Hakkari'de bir araya gelen bir grup dağcı, Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı Reşko zirvesine tırmandı. 10 dağcı, kalınlığı yer yer 5 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu bölgede 2-3 Ağustos'ta tırmanış yaptı. Orgedim Yaylası'nda bir gece kamp yapan dağcılar, geliş-gidiş yaklaşık 15 saat süren tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılara rehberlik yapan Süleyman Demirci, özellikle yaz mevsiminde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce dağcının zirve yapmak için bölgeye geldiğini söyledi. Demirci, "Cilo Dağı, manzarasıyla İsviçre'deki Alp Dağları'nı aratmıyor. Buraya gelenler, hayran kalıyor. Bizler de Hakkarili dağcılar olarak buraların tanıtılması için zaman zaman tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

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