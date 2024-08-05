Epilepsi hastası düştüğü baraj gölünde boğuldu

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Barajında meydana geldi. Baraj gölü çevresinde yürüyüş yapan epilepsi hastası Kutluk, geçirdiği nöbet nedeniyle bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Kutluk, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutluk, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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