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        Ev sahibi kiralamaktan vazgeçti; taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçince yaşanan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:25
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        Ev sahibi kiralamaktan vazgeçti; taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçince yaşanan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Ev sahibi ile kiracı ve yakınlarının karıştığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken 5 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay bugün öğle saatlerinde şehir merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kira için anlaştığı kişiye evini vermekten vazgeçince ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma, tarafların yakınlarının karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler, tarafları ayırmakta güçlük çekince ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. 1 şüphelinin Gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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